Глава Миндоходов назвал «победой» принятие законопроекта о трансфертном ценообразовании

Принятие законопроекта о трансфертном ценообразовании в первом чтении является «общей победой», и ко второму чтению будет найдет компромисс по всем дискуссионным моментам документа. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко во время первого заседания Инвестиционного совета при Миндоходов.

«Мы на практике хотим реализовать принцип – прибыль должны быть уплачена там, где произведен продукт. Вчера Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о трансфертном ценообразовании. Это первое чтение, но эта уже наша общая первая победа. Мы вместе прошли общий путь – от презентации законопроекта до появления на табло Верховной Рады 279 голосов «за»», - сказал Клименко.

По его словам, ко второму чтению будет подготовлен компромиссный вариант законопроекта. «Уверен, что ко второму чтению мы выйдем на некий компромисс по всем дискуссионным моментам, и законопроект получит одобрение парламентариев», - подчеркнул министр.

При этом он обратил внимание, что основная задача министерства и бизнеса - активно реализовать потом положения закона.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Государственная налоговая служба (ГНСУ), вошедшая в состав Министерства доходов и сборов Украины, представила деловым кругам законопроект о трансфертном ценообразовании, разработанный специалистами ГНСУ совместно с консультантами ведущих консалтинговых агентств, в частности PriceWatrehouseCoopers, и зарубежных компаний. Основной задачей закона является осуществление контроля за ценообразованием при проведении операций между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля станут операции с совокупным объемом 50 млн грн в год. Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. За непредоставление такой документации будет налагаться штраф в размере до 5% от суммы сделки.

При этом контроль, согласно законопроекту, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

Законопроект также предусматривает подписание соглашения субъекта предпринимательства с налоговыми органами относительно цены и условий торговли по различным операциям. Такое соглашение, по мнению ГНСУ, сведет на нет любые нарушения в части ценообразования и уклонения от уплаты налогов.

В середине января 2013 года законопроект был обсужден и одобрен на заседании Кабинета министров.

В марте законопроект был передан в Верховную Раду, однако Комитет по налоговой и таможенной политике на своем заседании 3 апреля принял решение доработать его с учетом мирового опыта.

В апреле Миндоходов выступило с призывом как можно скорее рассмотреть законопроект в парламенте и выражало готовность к компромиссу при обсуждении документа и внесении в него поправок.

20 июня Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о трансфертном ценообразовании, подготовленный Министерством доходов и сборов Украины.

Во время обсуждения законопроекта отмечалось, что введение его норм позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн, а также построить в Украине действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

Вместе с тем, народные депутаты от оппозиции утверждали, что законопроект не соответствует нормам и требованиям Организации экономического сотрудничества и развития, которые были положены в основу законопроекта.