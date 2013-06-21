Реализация украинских потребтоваров снизилась до 58,3% розничного оборота

Доля продажи потребительских товаров, произведенных на территории Украины, в структуре розничного товарооборота в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, снизилась на 1,6 п.п. - до 58,3%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики на официальном сайте.

По данным Госстата, в первом квартале текущего года, по сравнению с первым кварталом прошлого, объем продаж потребительских товаров через торговую сеть предприятий (юридических лиц) вырос на 9,19% - до 90,3 млрд грн. В общем объеме розничного товарооборота торговой сети предприятий доля непродовольственных товаров за указанный период снизилась на 0,3 п.п. - до 59,1%.

В первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012, наибольшее снижение доли в общем объеме розничного товарооборота (в % к соответствующей товарной группе) по продовольственным потребительским товарам зафиксировано по рыбе и пищевым морепродуктам - на 2,7 п.п., до 63,4%, по сыру сычужному, плавленному и кисломолочному - на 2,2 п.п., до 84,3%, по винам игристым - на 1,9 п.п., до 86,6%. Наибольший рост в этой группе товаров произошел по плодам, ягодам, винограду, орехам - на 2,5 п.п., до 47,5%, а также по слабоалкогольным напиткам - на 0,9 п.п., до 94,6%.

По непродовольственным потребительским товарам за указанный период наибольшее снижение доли в товарообороте зафиксировано по текстильным товарам и галантерее - на 6 п.п., до 28,1%, смазочным материалам - на 4,5 п.п., до 68,1%, автомобилям и автотоварам - на 3,5 п.п., до 10,5%. Наибольший рост в этой группе товаров произошел по бытовым неэлектрическим товарам - на 2,5 п.п., до 33,3%, а также по книгам, газетам, журналам печатным и на электронных носителях - на 1,6 п.п., до 89,9%.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2013 года, против аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах), вырос на 13,4% и составил 184,91 млрд грн.

В январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах), оборот розничной торговли вырос на 11,6% - до 324,031 млрд грн.

В 2012 году, против 2011 года (в сопоставимых ценах), оборот розничной торговли вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.