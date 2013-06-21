К закрытию межбанка гривня укрепилась к доллару

В пятницу, 21 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,1625/8,1670 грн/долл., к 12:00 - выросли, до 8,1590/8,1615 грн/долл., к закрытию торгов — снова выросли, до 8,1545/8,1590 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,7990/10,8065 грн/евро, к 12:00 выросли - до 10,7850/10,7940 грн/евро, к закрытию торгов — снова выросли, 10,7690/10,7810 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли - до 0,2488/0,2492 грн/рубль, к 12:00 - снова выросли, до 0,2483/0,2487 грн/рубль, к закрытию - снизились до 0,2484/0,2488 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,7700 (+0,0955).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3200/1,3255.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1630/8,1665 грн/долл., по отношению к евро — на уровне 10,7740/10,7845 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2537/0,2541 грн/рубль.