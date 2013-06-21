Глава Миндоходов призвал бизнес использовать Инвестсовет для решения любых вопросов

Инвестиционный совет при Министерстве доходов и сборов Украины должен стать эффективной и действенной площадкой разрешения и обсуждения любых сложностей, вопросов и нововведений, возникающих в сфере администрирования налогов и сборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр Александр Клименко во время первого заседания Инвестсовета.

«Бизнес не любит форс-мажоров, я тоже не люблю. В Украине принято жаловаться на бизнес-климат. Но сейчас мы предоставляем инструмент, который позволит заявить проблему и решить ее. Это не пиар министерства, это площадка, эффективный механизм двустороннего сотрудничества», - подчеркнул министр.

При этом он сообщил, что рекомендации Инвестсовета станут обязательными в деятельности Миндоходов. «Рекомендации Совета будут обязательными для исполнения министерством, а бизнес будет слышать наши инициативы», - подчеркнул Клименко. По его мнению, именно от бизнеса теперь зависит, будет ли работа Инвестсовета наполнена реальным смыслом.

«От вас (представителей бизнеса - УНИАН) зависит, останется ли такая возможность (работы в рамках Инвестсовета - УНИАН) только возможностью или реальным механизмом действий», - сказал глава Миндоходов.

В свою очередь присутствовавший на заседании Инвестсовета глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник подчеркнул: «Обычно мы вспоминаем о бизнесе на этапе второго чтения законов. А формат, когда многие вещи, и в том числе нормативные акты, обсуждаются еще до регистрации их в парламенте – на площадке Инвестсовета, - это позитивно и правильно».

Как сообщал УНИАН, впервые идею создания Инвестиционного совета для прямого диалога с отечественными и иностранными инвесторами высказал министр Александр Клименко в конце января 2013 года. В состав совета вошли министр доходов и сборов, его заместители, представители украинского бизнеса, зарубежных инвесторов, общественных и отраслевых объединений, депутатского корпуса, а также международных финансовых и консалтинговых фирм.