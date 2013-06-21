Рада вернется к трансфертному ценообразованию и векселям на следующей неделе

Законопроект о трансфертном ценообразовании будет рассмотрен в парламенте во втором чтении и в целом уже на следующей пленарной неделе, сообщил глава Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Виталий Хомутынник, выступая на заседании Инвестиционного совета при Министерстве доходов и сборов Украины.

"У нас сжатые сроки. Законопроект о трансфертном ценообразовании будет рассмотрен во втором чтении и в целом будет рассмотрен уже на следующей (пленарной - УНИАН) неделе. То есть, у нас есть неделя подготовить законопроект", - сказал Хомутынник.

При этом Хомутынник заявил, что наиболее спорной остается позиция по применению положений законопроекта к внутренним операциям. «Мы против контроля за внутренними операциями в трансфертном ценообразовании. Позиция министерства другая и она неизменна пока. Но парламент принимает решение, не министерство. У нас есть своя позиция, мы ее будем проводить. Министерство может потом подать на вето», - пояснил Хомутынник.

Он также сообщил, что законопроект о финансовых векселях, в частности, о возможности их использования для оформления задолженности по налогу на добавленную стоимость, также будет рассмотрен на следующей пленарной неделе.

По словам Хомутынника, сейчас важно не только ввести такой инструмент оформления задолженности на добровольной основе, но и сделать его ликвидным. «Главное - чтобы инструмент был ликвидным, а для повышения ликвидности мы предложили ограничить объем выпуска векселей суммой в одну пятую часть задолженности и сроком обращения – пять лет. Это компромисс, и это повышает интерес к инструменту», - сказал Хомутынник. При этом он заявил, что граничной суммы выпуска векселей в целом нет, и это предмет дискуссий. «Суммы – нет. А само использование векселей является добровольным. В законопроекте так прописано», - отметил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, министр доходов и сборов Украины Александр Клименко назвал "победой" принятие законопроекта о трансфертном ценообразовании в первом чтении.