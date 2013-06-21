Путин разрешил потратить половину стабфонда на оживление стагнирующей экономики РФ

Президент России Владимир Путин нашел больше 40 миллиардов долларов на оживление стагнирующей экономики: он разрешил потратить половину пенсионного стабфонда на инфраструктурные проекты ради торможения тарифов и поддержания затухающих инвестиций, сообщает Reuters.

В программном выступлении на ежегодном форуме в Петербурге Путин пообещал осужденным предпринимателям - амнистию, малому бизнесу - доступные кредиты, а экономике в целом - макроэкономическую стабильность и низкую инфляцию через ограничение роста тарифов инфраструктурных монополий в ближайшие пять лет инфляцией за предыдущий год.

"Но сдерживание роста тарифов не должно привести к негативным эффектам, к сокращению инвестиций в инфраструктуру... Поэтому мы приняли ещё одно важное решение - вложить 450 миллиардов рублей в окупаемые инфраструктурные проекты, на возвратной основе. В целом в проекты на территории нашей страны будет инвестировано до половины средств Фонда национального благосостояния", - сказал Путин в пятницу.

В пенсионном стабфонде ФНБ сейчас более 80 миллиардов долларов. Сторонники смягчения бюджетной политики давно требовали пустить эти деньги на инфраструктуру, но Путин согласился на это только с возвращением в Кремль на третий срок в прошлом году, когда падающие доходы казны и торможение экономики поставили под угрозу выполнение его предвыборных обещаний. Объявленное в пятницу решение пустить первые 14 миллиардов долларов на скоростную железную дорогу Москва-Казань, кольцевую дорогу вокруг Москвы и Транссиб, призвано поддержать падающие с завершением других мегастроек инвестиции и вернуть страну к экономическому росту.

Противники такого решения указывали на неэффективность трат через госкомпании и предлагали не увеличивать, а наоборот, сокращать присутствие государства в экономике и создавать условия для развития частного бизнеса.