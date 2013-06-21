Миндоходов поддержало отсрочку штрафов за отсутствие кассовых аппаратов с электронной отчетностью

Министерство доходов и сборов поддержало решение парламента отсрочить до 1 января 2014 года введение штрафов за отсутствие у предпринимателей кассовых аппаратов с модулями для формирования электронной отчетности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр Александр Клименко.

«Для нас важны не штрафы, а возможность контроля. Мы за то, чтобы дать возможность плательщику использовать кассовые аппараты, которые соответствуют требованиям. К сожалению, многим не хватило времени (чтобы переоборудовать аппараты - УНИАН)», - подчеркнул министр.

Он добавил, что министерство поддерживает решение парламента. «Мы поддерживаем отсрочку, чтобы люди имели возможность решить свои проблемы и поставить аппараты, которые дают нам возможность в режиме реального времени контролировать такой важный процесс, как кассовые расчеты», - отметил Клименко.

Как сообщал УНИАН, ВР отсрочила до 1 января 2014 года введение ответственности за непредоставление отчетности в электронном виде.

Норма об обязательном оборудовании кассовых аппаратов модулем электронной кассовой отчетности содержится в Налоговом кодексе Украины и вступила в силу с 1 января 2013 года. Одновременно, с 1 января 2013 года, вступила в силу норма о переходном периоде для предпринимателей, отведенном специально с целью дать им возможность оборудовать кассовые аппараты необходимыми устройствами. Переходной период заканчивается 1 июля 2013 года.

Вместе с тем, ряд народных депутатов – представителей всех фракций парламента вышли с предложением продолжить процесс оборудования кассовых аппаратов, но отсрочить наступление ответственности за необорудованные кассы. Такое решение парламентарии мотивировали острым дефицитом модулей и невозможностью предпринимателей вовремя – до 1 июля текущего года – выполнить требование Налогового кодекса.