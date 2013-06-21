Беларусь погасила очередную часть долга по кредиту МВФ

Минск. Беларусь осуществила очередное погашение основного долга по кредиту stand-by МВФ в размере 54,7 млн СДР (эквивалентно 83,6 млн долл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.

«21 июня 2013 года Республика Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту «стэнд-бай» МВФ осуществила очередное погашение основного долга в размере 54,7 млн СДР (эквивалентно 83,6 млн долл.)», - говорится в сообщении Минфина Беларуси.

Напомним, это сельмой платеж по кредиту МВФ с начала текущего года.

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Как сообщал УНИАН, 14 января Беларусь выплатила 99 млн долл., 23 января – 84,1 млн долл., 22 марта – 82,2 млн долл., 1 апреля – 82 млн долл., 12 апреля – 97,4 млн долл., 23 апреля – 82,4 млн долл.

Беларусь реализовала программу стэнд-бай, поддержанную кредитом МВФ на 3,5 млрд долл., в период с января 2009 года по апрель 2010 года.

За последнее время официальный Минск дважды безуспешно обращался в МВФ за помощью. Последняя заявка на получение кредита была направлена Беларусью в МВФ весной 2012 года. Власти рассчитывали получить 3,5 млрд долл. для рефинансирования долга по предыдущему кредиту. Однако в МВФ указали на неготовность властей Беларуси к глубоким структурным реформам, что необходимо для возобновления кредитного сотрудничества.

В 2013 году Беларусь входит в полосу пиковых выплат по внешнему государственному долгу, платежи по которому составят 3,1 млрд долл. Из них в течение 2013 года Беларусь должна погасить долг перед МВФ (с учетом процентов) в сумме 1,63 млрд долл., что является наибольшей частью полученного в период с января 2009 года по апрель 2010 года кредита стэнд-бай.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд – специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне (США). Официальная дата создания МВФ - 27 декабря 1945 года. Беларусь является членом МВФ с 1992 года, ее квота на начало 2013 года равна 386,4 млн SDR (542,1 млн долл.).