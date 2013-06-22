Банки США заставят удвоить капитал

Федеральная резервная система (ФРС) и Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) в ближайшее время могут повысить требования к минимальному капиталу крупнейших банков США.

Согласно источникам агентства Bloomberg требования к капиталу могут быть увеличены вдвое. Планируется повышение минимального капитала финансовых компаний до 6% от общего объема активов, вне зависимости от степени рискованности этих активов, сообщают Вести.ru.

На взгляд экспертов, такие меры могут вынудить ряд банков отказаться от выплаты дивидендов. Более того, согласно данным компании Keefe, Bruyette & Woods Inc., пяти крупнейшим банкам США придется направлять дополнительные средства для соответствия новым требованиям.Единственный крупный банк, который избежит подобных мер, - Wells Fargo & Co., капитал которого удовлетворяет новым требованиям.