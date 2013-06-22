Путин объявил об экономической амнистии

Президент России Владимир Путин попросил Госдуму рассмотреть и поддержать "в сжатые сроки" проект постановления об экономической амнистии, доработанный деловым сообществом и депутатами, сообщает Русская служба Би-би-си.

"В соответствии с проектом амнистия затронет тех, кто совершил преступления в сфере предпринимательской деятельности, но осужден впервые. Кто уже возместил или согласен возместить нанесенный ущерб и убытки потерпевшим. Судимость с этих граждан будет снята", - пояснил Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.

При этом, по словам президента, нельзя допустить, чтобы на свободу вышли лица, совершившие действительно серьезные преступления, особенно рейдеры или фальшивомонетчики, или те, кто отбирал у людей квартиры.

Путин также предложил объединить Верховный суд и Высший Арбитражный суд России "в целях обеспечения единых подходов к разрешению споров с участием как граждан, так и организаций, а также споров с государственной властью и органами местного самоуправления".

Для этого, как отметил Путин, будет необходимо внести поправки в Конституцию России. По его словам, проект закона будет внесен в парламент в ближайшее время.

Как сообщает Прайм, вице-президент "Деловой России" Андрей Назаров, принимавший участие в подготовке документов для амнистии бизнесменов, считает, что реально она может коснуться 5 тысяч - 6 тысяч предпринимателей.

Выступая на круглом столе, посвященном подведению итогов деятельности бизнес-омбудсмена в рамках Петербургского экономического форума, Назаров сообщил, что по поручению президента был доработан и сокращен перечень статей уголовного кодекса, по которым будет проводиться амнистия. Изначально предлагалось 50 статей, но остались 30 - в частности из-за того, что некоторые статьи имеют двойное толкование, рассказал Назаров. Кроме того, "мы не хотели бы новое "холодное лето" 2013, чтобы получилось, чтобы потом были ненужные последствия, когда нас, и в целом предпринимателей, обвиняли бы в том, что выпустили, на самом деле, преступников, и сделали еще хуже", сказал он.

Он добавил, что по этим 30 статьям уголовного кодекса сегодня в местах лишения свободы находятся около 9,5 тысяч человек. "По нашим оценкам, из 9,5 тысяч могут выйти реально из мест лишения свободы 5-6 тысяч", - сообщил Назаров.

Он пояснил, что - согласно предложениям, подготовленным предпринимателями - под амнистию, в частности, подпадут впервые осужденные на лишение свободы, условно осужденные и осужденные, отбывание наказания которых было отсрочено. Предлагается также амнистировать условно-досрочно освобожденных от оставшейся неотбытой части наказания, а также осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Кроме того, предлагается освободить осужденных от дополнительных видов наказания, снять судимость с освобожденных от наказания и прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия или в суде. Кроме того, предлагается освободить от наказания в виде лишения свободы осужденных, в отношении которых обвинительный приговор суда еще не вступил в законную силу.