Миндоходов хочет создать новый формат акцизной политики в Украине

Министерство доходов и сборов Украины намерено создать новый формат акцизной политики в Украине в тесном диалоге с представителями алкогольной и табачной отрасли и нефтетрейдерами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«О создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься этим вопросом, министр Александр Клименко договорился с бизнес-сообществом во время первого заседания Совета по вопросам стимулирования инвестиций и предпринимательской деятельности (Инвестиционный совет)», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, по предложению представителей бизнеса в работе Инвестиционного совета также будут включены вопросы оценки эффективности налоговых льгот, противодействия незаконному обороту табачных изделий, защиты интеллектуальной собственности и другие темы, волнующие работающий в Украине бизнес.

Пресс-служба подчеркнула, что Клименко заверил, что все рекомендации Инвестиционного совета будут обязательными для выполнения министерством.

«Инвестиционный Совет имеет все шансы стать эффективным механизмом двустороннего сотрудничества. С одной стороны, рекомендации совета будут обязательны к исполнению для министерства. С другой стороны, вы сможете получить четкое представление о приоритетах и планах работы Министерства и предоставить свои предложения. И от вас зависит - останется эта возможность только шансом, или будет действительно реализована », - цитирует пресс-служба обращение министра к представителям бизнеса.

Как сообщал УНИАН, министр Клименко во время первого заседания Инвестсовета при Министерстве доходов и сборов Украины отметил, что он должен стать эффективной и действенной площадкой разрешения и обсуждения любых сложностей, вопросов и нововведений, возникающих в сфере администрирования налогов и сборов.

Впервые идею создания Инвестиционного совета для прямого диалога с отечественными и иностранными инвесторами высказал Клименко в конце января 2013 года. В состав совета вошли министр доходов и сборов, его заместители, представители украинского бизнеса, зарубежных инвесторов, общественных и отраслевых объединений, депутатского корпуса, а также международных финансовых и консалтинговых фирм.