В России насчитали 5 миллионов «долговых наркоманов»

Число самых «закредитованных» заемщиков в России достигло 4,5-5 миллионов человек. Об этом заявил руководитель «ВТБ 24» (розничной «дочки» госбанка ВТБ) Михаил Задорнов, передает «Прайм».

По словам Задорнова, такие люди фактически существуют от кредита до кредита, пытаясь погасить кредит в одном банке, взять в другом. В основном такие «долговые наркоманы» — люди с не очень высокими доходами, проживающие в регионах.

Как считает глава «ВТБ 24», остальные россияне в ближайшие два-три года потенциально могут увеличить свою кредитную нагрузку, прежде всего, связанную с ипотекой. Он отметил, что несмотря на повышение ставок по ипотечным кредитам (за последние полтора года более чем на процент) спрос на такие займы растет. Задорнов добавил, что темпы роста автокредитования, напротив, снижаются.

По последним данным бюро кредитных историй «Эквифакс», за последние шесть лет доля самых «закредитованных» заемщиков в России, у кого имеются ссуды, взятые более чем в пяти банках, выросла с примерно 0,1 процента до 3,52 процента. В начале июня в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что за последний год число россиян-должников по пяти и более кредитам увеличилось с 6,3 до 9,6 процента. При этом число россиян, у кого имеется три или четыре кредита, также выросло.

21 июня первый вице-премьер России Игорь Шувалов в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что правительство страны совместно с ЦБ разработало и направило президенту предложения по снижению ставок на ипотечные кредиты. Шувалов отметил, что сделать жилищные кредиты недорогими является вполне выполнимой задачей.

В мае президент России поручил до 2018 года принять меры для снижения размера средней ставки по рублевым ипотечным кредитам до уровня инфляции плюс 2,2 процентных пункта. В свою очередь, банкиры высказывали опасения, что если ставки на жилищные кредиты будут снижены, выдача таких займов станет нерентабельной.