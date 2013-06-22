Каськив похвастался: Нацагенство за 2 года привлекло более миллиарда долларов

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины за 2011-2012 года свои деятельности привлекло в Украину около 9 миллиардов гривен инвестиций, из которых 6 миллиардов 519 миллионов гривен было вовлечено непосредственно в Национальные проекты и 2 миллиарда 70 миллионов гривен в рамках деятельности сервиса InvestUkraine.

Об этом сказал председатель Госинвестпроекта Владислав Каскив, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Значительная часть результатов стала возможной благодаря нашим заграничным презентациям в рамках презентаций Национальных проектов за рубежом (т.н. роуд-шоу). Во время презентаций были подписаны конкретные документы объемом на 3 миллиарда 816 миллионов гривен», - сообщил Каскив.

По его словам, суммы привлеченных инвестиций в разы превышают израсходованные на презентации за границей средства. Он добавил, что в этом году на заграницей презентации планируется потратить сумму, что в более чем 2 раза меньше, чем в 2012 году.

«10 Национальных проектов имеют подписанные конкретные контракты, и часть средств уже физически инвестирована в Украину», - сказал Каскив.