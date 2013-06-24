Хранить свои сбережения в рублях предпочитают почти 90% россиян

Россияне предпочитают хранить свои сбережения в рублях, доллар, евро и другие валюты более популярны у молодежи и состоятельных людей, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), а также мониторинга социальных медиа, проведенного агентством "Социальные Сети", сообщает РИА «Новости».

Недавно министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в ближайшее время Минфин начнет приобретать на рынке валюту для суверенных фондов самостоятельно, не задействуя Центральный банк. Некоторые интерпретировали эти слова министра как сигнал к ослаблению рубля. Источники в Минфине поражаются тому эффекту, который произвели слова главы министерства, и указывают на "подготовленность почвы" для восприятия любых заявлений на эту тему в негативном ключе.

Интерпретация слов Силуанова спровоцировала панику на российском валютном рынке, толкнув курс рубля вниз. Корпоративные клиенты, интерпретировавшие слова Силуанова как сигнал грядущего ослабления рубля, начали конвертировать свои средства на банковских счетах из российской валюты в иностранную, хотя этот процесс нельзя назвать массовым.

"Большинство россиян, у которых есть сбережения, предпочитают хранить их в рублях (88%). В долларах держат свои накопления 7% опрошенных — в 2010-2011 годах таких было 9-11%. Доверие к евро респонденты, обладающие сбережениями, проявляют существенно реже (3%, в 2010-2011 годах — 8-9%). И лишь единицы предпочитают иную валюту (1%)", — говорится в пресс-релизе.

В рублях хранить сбережения предпочитают, прежде всего, пожилые россияне (94%), респонденты с доходом ниже среднего, жители миллионников (93%) и сел (92%). В долларах чаще других хранят свои деньги 18-24-летние (11%), высокообеспеченные (14%) респонденты и жители средних городов (12%).

По данным мониторинга социальных медиа, пользователи, отметившие наличие сбережений, также предпочитают хранить средства в рублях (41%). На втором месте, с небольшим отрывом — доллары (36%). Менее популярны евро (11%) и другая валюта (12%).

В блогосфере так же обсуждается вопрос, как именно хранить сбережения: в 42% сообщений обсуждалось хранение их дома, в 27% — хранение в банках, а в 24% — необходимость иметь накопления в нескольких валютах сразу. Несколько реже уделялось внимание вопросу обеспечения валют (12%).

Инициативный всероссийский опрос проведен 18-19 мая 2013 года. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Мониторинг публикаций в социальных сетях проводился с 1 мая по 19 июня 2013 года с помощью открытых поисковых систем и собственного поискового механизма по 343 релевантным публикациям