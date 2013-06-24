Суд Греции признал законным списание по гособлигациям 100 млрд евро

Государственный совет Греции - высший административный суд страны - признал конституционным и законным списание по греческим государственным облигациям в марте 2012 года, сообщило в понедельник Афинское агентство новостей. Решение было вынесено на пленарном заседании Госсовета, проходившим за закрытыми дверями, опубликование решения ожидается к началу нового судебного года (17 сентября 2013 года), передает "Прайм".

В высший суд обратились более семи тысяч держателей облигаций - физические лица, государственные и частные организации, Торгово-промышленная палата, Национальная организация фармацевтов, фармацевтические компании, организации страхования и так далее. Они возражали против "стрижки" облигаций на десятки миллиардов евро, сообщает агентство, отмечая, что точную сумму списания подсчитать невозможно.

Заявители выступали против действий совета министров, решений банка Греции и заместителя министра финансов, по которым и проводилось списание.

В марте 2012 года власти Греции принудительно списали часть своего долга перед частными инвесторами. Сообщалось, что по программе "участия частного сектора" (PSI) было списано примерно 106 миллиардов евро долга. Инвесторы "согласились" получить деньги с дисконтом в 53,5% от номинала и с продлением срока погашения до 30 лет.

В частности, правительство Греции в 2008-2009 годах расплачивалось со многими фармацевтическими компаниями за поставки облигациями, с которых потом списало более половины суммы от номинала. Облигации были выпущены по греческому праву.

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