Путин назначил Улюкаева министром экономического развития РФ
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил на должность министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева, ранее занимающего пост первого зампреда Центробанка РФ, сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля.
Другим указом с должности министра экономического развития уволен Андрей Белоусов и назначен помощником Президента РФ. Кроме этого, Путин освободил от должности помощника президента РФ Эльвиру Набиуллину в связи с назначением на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации.
В рамках Питерского международного экономического форума Путин заявил, что стратегический курс, предусматривающий, в том числе, приоритет макроэкономической стабильности, будет неизменным вне зависимости от кадровых перестановок в ЦБ, администрации президента и правительстве.