На этой неделе возможно падение гривни на фоне укрепления доллара - эксперт

Влияние на динамику евровалюты на текущей неделе, вероятно, продолжит оказывать информация относительно постепенного сворачивания программы QE3 в США, кроме того, важной для рынка станет макроэкономическая статистика из еврозоны и США, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, диапазон колебания евровалюты на международном рынке может составить 1,2800-1,3250. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в пределах 10,61-10,99 грн.

Средний курс продажи наличного доллара на текущей неделе, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, будет находиться на уровне 8,16-8,169 грн. Риск снижения гривни присутствует на фоне укрепления американской валюты на мировом рынке после заявления председателя ФРС США Бена Бернанке о намерении постепенного завершения программы количественного смягчения уже в текущем году.

Российский рубль на текущей неделе может остаться под давлением на фоне желания правительства России внести измененя в монетарную политику страны. Однако после первой реакции рынка на прошлой неделе снижение рубля в ближайшие дни может быть умеренным. Дополнительное влияние на динамику российской валюты могут оказать данные по американскому рынку недвижимости и изменение индикатора условий деловой среды Германии от IFO за июнь. Средний курс продажи наличного рубля на неделе, вероятно, будет находиться в границах 0,25-0,255 грн.