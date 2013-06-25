Эмир Катара отрекся от власти. В Катаре не работают все госучреждения, банки и биржа

Эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани, обращаясь во вторник, 25 июня, к нации по ТВ, объявил, что отрекся от власти в пользу наследного принца - своего сына - 33-летнего шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

"Я сегодня обращаюсь к вам, чтобы объявить о том, что передаю власть шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани", - сказал уже бывший эмир в прямом эфире государственного телевидения Катара, передает РИА "Новости".

Новый эмир в среду и четверг будет принимать подданных страны, которые смогут присягнуть ему на верность. "Я уверен, что он готов со всей ответственностью выполнять возложенную на него миссию", - сказал шейх Хамад.

Он выразил надежду на то, что подданные Катара окажут всю необходимую поддержку новому эмиру. "Интересы государства и благополучие его подданных будут высшей целью для шейха Тамима", - добавил он.

Шейх Хамад накануне на заседании правящей семьи и наиболее влиятельных лиц государства сообщил о своем намерении оставить престол сыну. После этой встречи канцелярия главы государства проинформировала о предстоящем обращении эмира. Вторник объявлен в Катаре официальным выходным, не работают все госучреждения, банки и биржа.

Шейх Хамад захватил власть в Катаре в 1995 году в результате "бескровного" переворота, воспользовавшись отсутствием в стране своего отца. Он считается харизматичным лидером, много сделавшим для модернизации Катара, превращения его в одно из наиболее влиятельных государств региона. Сын шейха Хамада Тамим окончил военный факультет британского колледжа. В последние годы он активно участвовал в формировании внутренней и внешней политики Катара, его мнение учитывалось при назначениях на ведущие государственные посты.