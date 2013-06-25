Российский Минфин нашел в бюджете более 2 трлн руб на выполнение обещаний Путина

Российский Минфин нашел в трехлетнем бюджете больше 2 триллионов рублей на предвыборные обещания президента Владимира Путина, предложив "бюджетный маневр" за счет сокращения пенсионных расходов бюджета, госзакупок и трат на вооружения, сообщает Reuters.

В понедельник бюджетная комиссия правительства рассматривала основные характеристики бюджета на 2014-2016 годы, которые правительство обсудит на заседании 4 июля. С этого года правительство вернулось к ограничению расходов федеральной казны, утвердив жесткий бюджет на основе так называемого "бюджетного правила", призванного снизить зависимость от цен на нефть.

Подготовка бюджета на ближайшие три года началась с послания президента депутатам и чиновникам - Путин поручил правительству увеличить ассигнования на выполнение его обещаний, преимущественно социальных, за счет сокращения других расходов бюджета в ближайшие три года при сохранении бюджетной дисциплины.

Открывая заседание бюджетной комиссии, премьер-министр Дмитрий Медведев обозначил приоритеты в бюджетной политике: выполнение всех социальных обязательств, развитие инфраструктуры и поддержка сельского хозяйства за счет сокращения расходов. "Очевидно, что в нынешних непростых условиях требуется концентрация средств на ключевых программах и, что тоже, надеюсь, всем очевидно, хотя и болезненно, - оптимизация расходов. Это придется делать. Только так мы сможем сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить развитие экономики", - сказал он.

В 2014 году доходы бюджета запланированы в размере 13,4 триллиона рублей по сравнению с утвержденными ранее в бюджете на 2013-2015 годы 14,06 триллиона. Расходы бюджета составят 13,8 триллиона рублей по сравнению с запланированными ранее 14,2 триллиона рублей. В 2015 году Минфин предложил установить доходы на уровне 14,7 триллиона рублей (15,6 триллиона рублей ранее), расходы - 15,2 триллиона рублей (15,6 триллиона).

Основное предложение - снижение трансферта пенсионному фонду с учетом проведения пенсионной реформы (в частности, за счет отмены льгот по уплате страховых взносов), что даст, по оценке Минфина, в 2014 году 470 миллиардов рублей дополнительных ресурсов, 672 миллиарда - в 2015 году, 624 миллиарда - в 2016 году.

Сокращение на 5 процентов бюджетных расходов на госзакупки освободит 115 миллиардов рублей в 2014 году и по 120 миллиардов рублей в 2015 и 2016 годах.

Третий ресурс, который Минфин давно предлагает, - перенос части расходов на закупку вооружений на более поздний срок.