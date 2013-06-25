Гривня на открытии межбанка снизилась по отношению к доллару

Во вторник, 25 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1540/8,1610 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,7085/10,7195 грн/евро, по отношению к российскому рублю — снизились до 0,2491/0,2495 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3130/1,3132 (пятница — 1,3236/1,3238).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,1625/8,1670 грн/долл., к 12:00 - выросли до 8,1590/8,1615 грн/долл., к закрытию торгов — снова выросли, до 8,1545/8,1590 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,7990/10,8065 грн/евро, к 12:00 - выросли до 10,7850/10,7940 грн/евро, к закрытию торгов — снова выросли, 10,7690/10,7810 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2488/0,2492 грн/рубль, к 12:00 - снова выросли, до 0,2483/0,2487 грн/рубль, к закрытию - снизились до 0,2484/0,2488 грн/рубль.