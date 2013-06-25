Россия расплатится за долги СССР перед Финляндией

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил протокол о погашении остатка задолженности бывшего СССР перед Финляндией в размере 5,3 млн долларов единовременным денежным платежом, сообщается на официальном сайте правительства России. Минфину, МИДу, Минэкономразвития и Внешэкономбанку по итогам переговоров поручено подписать документ от имени государства, сообщает ИТАР-ТАСС.

В соответствии с российско-финляндским межправовым соглашением о частичном урегулировании задолженности СССР от 15 августа 2006 года, задолженность бывшего СССР перед Республикой в сумме 30 млн долларов подлежала погашению поставками из РФ наукоемких товаров и оказанием услуг, а также поставками продукции военного назначения в период до 31 декабря 2012 года.

"По данным Внешэкономбанка, по состоянию на 31 декабря 2012 года остаток задолженности России перед Финляндской Республикой составил 5,3 млн долларов. Он подлежал погашению в рамках реализации контрактов, заключенных российскими поставщиками с финляндскими заказчиками и предусматривающих создание до конца 2012 года сети метеорологических станций на поверхности Марса. Однако, по информации Роскосмоса, осуществление соответствующих работ возможно не ранее 2016 года", - сообщили в правительстве РФ.

Для окончательного урегулирования данного вопроса с финляндской стороной "достигнута договоренность осуществить погашение остатка задолженности единовременным денежным платежом, оформив договоренность в форме межправительственного протокола, указывается на сайте кабинета министров.

Погашение будет произведено за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2013 год.