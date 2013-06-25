Италии вскоре может понадобиться помощь Евросоюза

Италии, вероятно, понадобится пакет помощи ЕС в течение шести месяцев, поскольку страна сползает в глубокий экономический кризис и кредитный кризис распространяется на крупные компании. Такой прогноз приводит второй по величине банк Италии Mediobanca.

Индекс риска неплатежеспособности для Италии уже вызывает опасения на фоне роста стоимости заимствований, сообщают Вести.Ру со ссылкой на The Telegraph.

Банк отмечает, что ситуация в экономике Италии не улучшилась за последний квартал, а скорее наоборот. Доклад предупреждает, что Италии придется прибегнуть к внешней помощи, в связи с тем что она не может рассчитывать на низкую стоимость заимствований и более активное восстановление экономики.

Госдолг Италии в 2,1 трлн евро является третьим по величине в мире после США и Японии. Любой серьезный стресс на долговых рынках грозит усилением кризиса еврозоны. Возможно, начало этому уже положено, после того как Федеральная резервная система США сигнализировала на прошлой неделе, что начнет изымать долларовую ликвидность из глобальной системы.

Доходность 10-летних облигаций Италии выросла до 4,8%, что на 100 базисных пунктов выше по сравнению с майским уровнем, когда ФРС США начала говорить о возможном ужесточении политики. Mediobanca выражает особую обеспокоенность по поводу разрыва, который возник между доходностью краткосрочных векселей и долгосрочных облигаций.

Векселя с погашением 31 июля торгуются с доходностью 0,48%, тогда как доходность облигаций с аналогичным сроком погашения составляет 0,74%. Причина такой разницы в том, что векселя защищены от реструктуризации долга.