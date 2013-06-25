Банк “Хрещатик” выплатил вкладчикам ликвидируемых банков около 1 млрд грн

Банк “Хрещатик”, как агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц, с 2009 года выплатил возмещение вкладчикам 23 ликвидируемых банков на общую сумму около 1 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, 15% полученного возмещения вкладчики ликвидируемых банков разместили на депозиты в банке “Хрещатик”, воспользовавшись условиями специально разработанной для них Программы лояльности.

"Примером может послужить участие банка в выплате возмещения 3,5 тыс. вкладчикам «Эрде Банка», которым в период с 12 ноября 2012 года по 9 января 2013 года было выплачено 200,4 млн грн, из которых на вклады в “Хрещатике” размещено 25,8 млн грн», - цитирует пресс-служба директора департамента розничного бизнеса банка Марину Нестеровскую. По ее словам, наладить процесс бесперебойного обслуживания вкладчиков проблемных банков, ежедневное количество которых спрогнозировать достаточно сложно, стало возможным благодаря применяемым банком современным технологиям, четкой организации взаимодействия с Фондом гарантирования вкладов и его уполномоченными лицами.

Также сообщается, что Фонд гарантирования вкладов физлиц решением от 14 июня снова включил банк в перечень своих банков-агентов на 2013-2014 годы. Банк является участником Фонда с момента его основания и банком-агентом Фонда — с 2009 года.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместил вкладчикам проблемного «Эрде Банка» 97,8% суммы, подлежащей выплате. В том числе, по информации Фонда, через учреждения банка «Хрещатик» за период с 15 января по 1 марта т.г. было выплачено 234,42 млн грн, или 96,1% общей суммы возмещения.

Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 8,331 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 4,221 млрд грн, обязательства – 7,622 млрд грн, средства клиентов – 5,972 млрд грн, собственный капитал – 708,997 млн грн, уставный капитал – 828,828 млн грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 1,326 млн грн.

На 1 января 2013 года акционерами банка «Хрещатик» являлись компания «Укрфинком» (37,4427% акций банка), Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета (24,9397%) и компания «Маркет Инвест Групп» (21,0320%).