Белорусские бизнесмены готовятся к протестам против Таможенного союза

Председатель минского профсоюза «Перспектива» Анатоль Шумчанка заявил, что форум белорусских предпринимателей решил начать собирать подписи для соответствующей петиции, сообщает Радио Свобода.

По словам председателя профсоюза, правила Таможенного союза ввели без консультаций с предпринимателями, интересы которых они затрагивали. Как заявил Шумчанка, предприниматели готовы начать масштабные протесты с 1 июля.

Как сообщал УНИАН, в конце мая лидеры стран Таможенного союза (России, Казахстана и Белоруссии) приняли ряд документов по углублению экономической интеграции, в том числе с Киргизией и Украиной.

Кабинет министров Украины 22 мая одобрил меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе. По мнению премьер-министра Николая Азарова, статус наблюдателя позволит Украине эффективно отстаивать свои интересы в Таможенном союзе.

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