Нацбанк внедрил механизм купли-продажи депозитных сертификатов на фондовых биржах

Национальный банк Украины расширил возможности для купли-продажи своих депозитных сертификатов и внедрил механизм использования для этого торгов организаторов торговли ценными бумагами (фондовых бирж).

Об этом Нацбанк сообщил на официальном сайте.

Согласно сообщению, соответствующие изменения к техническому порядку проведения Нацбанком операций с банками утверждены постановлением правления НБУ №243от 20 июня т.г. «Национальный банк Украины создал условия для более широкого обращения депозитных сертификатов НБУ и дальнейшего развития биржевого сегмента фондового рынка», - говорится в сообщении.

Как сообщил регулятор, обращение депозитных сертификатов на фондовых биржах будет осуществляться на основании заключенного между Нацбанком и биржами договора установленной формы, при этом вторичный оборот сертификатов Нацбанка на биржевом рынке будет осуществляться с использованием программно-технологического обеспечения и систем защиты информации НБУ.

Как сообщал УНИАН, объем рефинансирования коммерческих банков Нацбанком в мае составил 5,2 млрд грн (с начала года - 14,5 млрд грн), средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составила 7,79% годовых (с начала года - 7,85%). При этом объем мобилизационных операций (продажа депозитных сертификатов) за этот период практически вдвое превысил объем рефинансирования и составил 10 млрд грн, а средневзвешенная процентная ставка - 2,74% (с начала года - 56,6 млрд грн и 2,57% соответственно).