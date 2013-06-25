Цена на платину обвалилась до четырехлетнего минимума

Котировки фьючерсов на платину с поставкой в июле снизились до минимальных значений с 2009 года и составили 1325 долларов за тройскую унцию на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX, сообщает Прайм.

Негативная динамика рынка золота побудила участников биржи продавать другие драгоценные металлы. Инвесторы часто открывают позиции сразу по корзине драгоценных металлов. И в случае резкого падения цен на один из элементов этой корзины позиции закрывают.

С другой стороны, сработал «принцип домино», когда фундаментальная оценка справедливой стоимости рисковых активов на фоне колоссальных денежных вливаний со стороны ФРС перестает работать. Поэтому у инвесторов нет четкого понимания, что сколько должно стоить.

Кто-то пытается свалить всю вину на плохую макростатистику из Китая, кто-то считает, что во всем виноваты распродажи в золоте, высказывает свое мнение аналитик ИГ «Норд-Капитал» Владимир Рожанковский. Действительно, падение котировок на золото лишает инвесторов последней незыблемой опоры на фоне продолжающихся распродаж американских казначейских облигаций. Доходность по эталонным 10-летним облигациям подскочила 24 июня до максимального уровня с августа 2011 года и составила 2,67%.

Дополнительное давление на рынок драгметаллов оказало и нарастание опасений относительно кризиса ликвидности в Китае. В конце прошлой недели ставки однодневного и недельного РЕПО на рынке межбанковского кредитования Китая выросли до рекордных 13,4%. Правда, после вмешательства китайского центробанка ставки снизились примерно до 8,5%. Чтобы обеспечить нормальную операционную деятельность, Народный банк Китая «рекомендовал» коммерческим банкам страны ограничить рост кредитования наиболее рискованных проектов. И предложил уделить больше внимания поддержке достаточного уровня ликвидности на своих балансах. Что несколько охладило пыл спекулянтов.