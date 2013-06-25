Межбанк вторника закрылся котировками 8,1390/8,1450 грн/долл.

Во вторник, 25 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1540/8,1610 грн/долл., к 12:00 - выросли до 8,1400/8,1435 грн/долл., к закрытию торгов — установились на уровне 8,1390/8,1450 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,7085/10,7195 грн/евро, к 12:00 - снова выросли, до 10,6855/10,6960 грн/евро, к закрытию — снизились, до 10,6860/10,7000 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились - до 0,2491/0,2495 грн/рубль, к 12:00 - выросли, до 0,2489/0,2493 грн/рубль, к закрытию — снова выросли, до 0,2485/0,2489 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,7700 (-0,0620).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3110/1,3150.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 июня, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1545/8,1590 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7690/10,7810 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2484/0,2488 грн/рубль.