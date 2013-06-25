США, Россия и Китай создали новое рейтинговое агентство

Новое международное рейтинговое агентство Universal Credit Rating Group, созданное компаниями из Китая, России и США, начало свою работу сегодня, сообщает Associated Press.

Universal Credit Rating Group было учреждено китайским Dagong Global Credit Rating, российским RusRating и американским Egan-Jones Ratings Company с целью повышения объективности оценок экономических процессов в мире.

Организация должна составить конкуренцию трем главным рейтинговым агентствам на сегодняшний день - Moody's, Standard & Poor's и Fitch. Эту «большую тройку» неоднократно обвиняли в содействии мировому финансовому кризису, в частности, посредством присвоения высоких рейтингов ипотечным и другим кредитам, что не соответствовало реальному положению дел.