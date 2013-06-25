«Фидокомбанк» закрывает неактивные текущие счета клиентов

«Фидокомбанк» (ранее - «Эрсте Банк»), приобретенный собственником «Фидобанка» Александром Адаричем, в одностороннем порядке закрывает неактивные текущие счета клиентов.

Об этом «Фидокомбанк» сообщил на официальном сайте.

Согласно сообщению, банк намерен в одностороннем порядке закрыть счета, по которым некоторое время не осуществлялись операции, как это предусмотрено действующими договорами с клиентами и нормами действующего законодательства. Остаток средств по таким счетам банк перечислит по реквизитам, указанным клиентами-владельцами счетов до 1 июля, либо, при отсутствии обращений клиентов в указанный срок, на сборный счет - «Средства клиентов банка по недействующим счетам». В то же время, при перечислении на сборный счет банк обеспечит сохранение информации о счете и беспрепятственно вернет денежные средства владельцу при его обращении.

Как сообщал УНИАН, собственники «Фидобанка» — группа компаний, подконтрольных Александру Адаричу, в конце апреля текущего года закрыли сделку с Erste Group по покупке 100% акций его украинского дочернего банка «Эрсте Банк» за 83 млн долл. По словам Адарича, покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать к 2017 году банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины. Приобретенный «Эрсте Банк» 5 июня изменил название на «Фидокомбанк», при этом «Фидокомбанк» является полным правопреемником прав и обязанностей «Эрсте Банка», и все договоры, заключенные до изменения названия банка, являются действующими. В течение следующих месяцев будет происходить ребрендинг отделений банка.

Справка УНИАН. «Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу средних финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 5,57 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 1,35 млрд грн, обязательства – 4,41 млрд грн, средства клиентов – 2,82 млрд грн, собственный капитал – 1,16 млрд грн, уставный капитал – 675,69 млн грн. В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 8,15 млн грн.

«Фидокомбанк» («Эрсте Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупных финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 6,56 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 3,38 млрд грн, обязательства — 5,16 млрд грн, средства клиентов - 2,68 млрд грн, собственный капитал - 1,4 млрд грн, уставный капитал - 1,38 млрд грн. В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 2,97 млн грн.

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