В России майская инфляция превысила среднеевропейскую в семь раз, составив 0,7% по сравнению с апрелем против инфляции в 0,1% в среднем по Европе, сообщает Росстат.

В мае 2013 года наибольшее увеличение потребительских цен по сравнению с апрелем отмечалось на Мальте (на 1,1%), на Кипре (на 0,8%), в Белоруссии (на 0,7%). За период с начала текущего года самая высокая инфляция зафиксирована в Белоруссии (на 6,6%), на Мальте (на 3,7%), в Турции (на 3,2%), передает «Газета.Ru».

В то же время, в ряде государств в мае отмечалась дефляция 0,1–0,5%. Среди таких стран - Бельгия, Венгрия, Люксембург, Норвегия, Польша, Чехия.

Ранее сообщалось, что инфляция в мае в РФ подскочила до 0,7%, в годовом выражении — до 7,4%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2013 года, по сравнению с апрелем 2013 года, составила 0,1%, в годовом выражении (против мая 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,4%, с начала 2013 года (май 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Инфляция в Украине в апреле 2013 года по сравнению с мартом 2013 года составила 0%, в марте по сравнению с февралем - 0%, в феврале по сравнению с январем отмечалась дефляция 0,1%, инфляция в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%.

По мнению экспертов, устойчивые показатели дефляции и нулевой инфляции в Украине свидетельствуют о неблагоприятной экономической ситуации. Дефляция цен и спад экономики в Украине могут привести к цепочке банкротств и скачку безработицы.

В Госбюджете на 2013 год заложена инфляция (декабрь к декабрю) на уровне 4,8%.