В Украине с начала года зарегистрировали почти 80 тысяч предпринимателей

Государственная регистрационная служба Украины с начала года зарегистрировала порядка 80 тыс. физических лиц-предпринимателей, сообщили УНИАН в пресс-службе Госреестра со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Ворону.

«С начала года зарегистрировано почти 80 тыс. физических лиц-предпринимателей и свыше 23 тыс. юридических лиц. Регистрация бизнеса в настоящий момент занимает 2-3 дня», - цитирует пресс-служба Ворону.

Он напомнил, что с 1 июля все функции регистрации субъектов хозяйствования будут полностью переданы Госреестру. «Передача функций регистрации бизнеса в ведение Укргосреестра с 1 июля этого года пройдет максимально комфортно, никаких остановок регистрации не будет», - отметил Ворона.

Он сообщил, что штат регистраторов сохраняется на 65%, более того – в ряде случаев регистрация будет осуществляться в уже привычных для граждан помещениях. «Однако в течение двух-трех месяцев мы будем искать новые более комфортные офисы для регистрации. Кроме того, будем работать над улучшением материально-технической базы, ведь все это влияет в первую очередь на качество и скорость обслуживания», - сказал Ворона.

Как сообщал УНИАН, согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины внести изменения в бюджет и увеличить сумму расходов общего фонда государственного бюджета в общей сложности на 122,3 млн грн, которые будут направлены на осуществление деятельности органов Государственной регистрационной службы, которая с 1 июля 2013 года возьмет на себя функции учета и регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей.