Госфининспекция жалуется на увеличение количества запросов от народных депутатов

Государственная финансовая инспекция Украины жалуется на то, что большое количество запросов народных депутатов в этом году предопределяет увеличение количества контрольных мероприятий Госфининспекции.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении ведомства.

В Госфининспекции отмечают, что лишь в течение 5 месяцев 2013 года поступило 135 депутатских обращений и запросов.

Это в разы больше по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Так, за 5 месяцев 2012 года этот показатель составлял 85, а в 2011 г. и 2010 г. – лишь 30 и 42. То есть, по сравнению с 2010 годом количество депутатских обращений увеличились почти в пять раз, отмечается в сообщении.

“Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, народные избранники вроде бы сетуют на зарегулированность и чрезмерное давление на экономический сектор. С другой же – такими действиями они сами вызывают рост этого давления, в частности – увеличение количества ревизий и проверок. Ведь контролирующие органы обязаны реагировать на депутатские обращения, проводить соответствующие контрольные мероприятия”, - подчеркивает Госфининспекция.

Явным лидером среди народных депутатов по количеству обращений в Госфининспекцию является Леся Оробец (фракция «Батькивщина»). Более 35% депутатских обращений, полученных Госфининспекцией в прошлом году, поступило именно от нее. В основном они касались закупок за государственные средства, говорится в сообщении.

В целом, в 2012 году, благодаря внедрению рискориентированного подхода к планированию работы, Госфининспекция по сравнению с 2010 годом уменьшила количество плановых ревизий на 35%.

В течение 2010-2012 годов в Госфининспекцию в целом поступило 457 обращений и запросов народных депутатов, которые были приняты к исполнению, из них в 2012 году – 248, добавили в пресс-службе ведомства.