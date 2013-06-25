Бразилия призывает БРИКС принять меры в связи с отменой стимулов в США

Крупные развивающиеся страны будут вместе работать над тем, чтобы ограничить влияние, которое сильный доллар США может оказать на их экономики на фоне планов ФРС свернуть масштабную программу стимулов, сообщает Reuters.

Президент Бразилии Дилма Русеф во вторник, 25 июня, провела телефонные переговоры с главой КНР Си Цзиньпинем. Разговор длился 30 минут и стал началом серии контактов, которые президент Бразилии планирует провести со всеми лидерами стран БРИКС, пишет бразильская газета Folha.

Лидеры Бразилии и Китая обсудили возможную координацию действий, направленную на смягчение для своих стран последствий от ожидаемой отмены стимулов в США, которая вызвала распродажу на мировых рынках.

Дилма Русеф планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а до конца недели с президентами Индии и ЮАР.

В Бразилии укрепление курса доллара по отношению к реалу потребовало от правительства объявить о целой серии мер поддержки национальной валюты.

Как сообщил агентству Reuters Томас Трауман, представитель бразильского правительства, у стран БРИКС "есть единое мнение, что нужно улучшить коммуникацию и координацию в период, когда на мировые рынки влияют более сложные и новые факторы".

Всего несколько месяцев назад развивающиеся экономики обвиняли ультрамягкую монетарную политику развитых стран в том, что она излишне усиливает валюты развивающихся стран и снижает конкурентоспособность их экспорта.

Сейчас же ожидание сокращения стимулов ограничило приток капитала в страны БРИКС, ухудшив их внешние балансы и снизив стоимость экспорта сырья.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Федеральная резервная система США приняла решение о постепенном сворачивании программы количественного смягчения (QE) в стране, что вернуло негатив на мировые рынки. На сегодня в целом внешний фон достаточно негативный. На заявлении главы ФРС США Бена Бернанке рухнул японский Nikkei на 1,66%. На фондовых площадках Китая наблюдается массовая распродажа активов и обвал котировок. Подобная ситуация и в еврозоне.