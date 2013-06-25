«Укрсоцбанк» привлек 250 млн грн в результате размещения облигаций

«Укрсоцбанк» привлек 250 млн грн в результате закрытого размещения именных процентных облигаций серии I.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, банк разместил 250 000 штук именных процентных облигаций серии I номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Размещение проводилось на фондовых биржах «Перспектива» и ПФТС, андеррайтером выпуска выступила компания «Инвестиционный капитал Украина». Размещение проведено по номинальной стоимости, погашение облигаций запланировано на 18 февраля 2015 года, ставка купона установлена на уровне 12% годовых с ежеквартальной выплатой процентов.

Привлеченные финансовые ресурсы банк намерен направить на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля.

Как сообщал УНИАН, «Укрсоцбанк» намерен привлечь 2 млрд грн в результате размещения именных процентных облигаций серий I — P. Размещение облигаций будет проводиться по рыночной, но не ниже номинальной стоимости, до 25 февраля 2014 года на фондовых биржах «Перспектива» и ПФТС с привлечением андеррайтера – компании «Инвестиционный капитал Украина». Ставка купона по облигациям серий I - L на весь период установлена на уровне 12% годовых, по облигациям серий M - P - 12% годовых на 1–3-й процентные периоды и будет устанавливаться на следующие периоды дополнительно. Погашение облигаций запланировано по облигациям серии I – 18 февраля 2015 г., J – 26 февраля 2015 г., K – 5 марта 2015 г., L – 25 марта 2015 г., M – 17 февраля 2016 г., N – 25 февраля 2016 г., O – 6 июня 2016 г., P – 22 июня 2016 года. Привлеченные финансовые ресурсы будут направлены на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля банка.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 39,42 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 23,98 млрд грн, обязательства – 31,74 млрд грн, средства клиентов – 18,56 млрд грн, собственный капитал - 7,68 млрд грн, уставный капитал - 1,81 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 4,38 млн грн.

Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия). Основные акционеры банка - структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% - опосредствованно).