Китай идет на новый рекорд по объемам добычи золота
19:22, 25 июня 2013Финансы
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По прогнозам Ассоциации горнодобывающей промышленности Китая, объем добычи золота в Китайской Народной Республике в 2013 году вырастет на 10% до нового рекордного показателя - 440 метрических тонн.
Китай продолжает наращивать объемы добычи золота, несмотря на снижение биржевых котировок по желтому металлу, сообщают Вести.ru.
По итогам прошлого года объем добычи золота в стране составил 403 тонны. КНР остается мировым лидером по добыче золота уже шестой год подряд. В 2007 году Китай опередил ЮАР, заняв первое место.
До 2007 года ЮАР более 100 лет удавалось сохранять первое место по объемам добычи золота.
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