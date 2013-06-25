Китай идет на новый рекорд по объемам добычи золота

По прогнозам Ассоциации горнодобывающей промышленности Китая, объем добычи золота в Китайской Народной Республике в 2013 году вырастет на 10% до нового рекордного показателя - 440 метрических тонн.

Китай продолжает наращивать объемы добычи золота, несмотря на снижение биржевых котировок по желтому металлу, сообщают Вести.ru.

По итогам прошлого года объем добычи золота в стране составил 403 тонны. КНР остается мировым лидером по добыче золота уже шестой год подряд. В 2007 году Китай опередил ЮАР, заняв первое место.

До 2007 года ЮАР более 100 лет удавалось сохранять первое место по объемам добычи золота.