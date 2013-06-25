Останавливать деятельность предприятия в Украине теперь может только суд

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности», которым внедряется новый подход к применению контролирующими органами мер реагирования к субъектам ведения хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Данный закон был разработан и внесен в Верховную Раду по инициативе Президента во исполнение решения Комитета по экономическим реформам, с целью дальнейшего дерегулирования и упрощения условий ведения бизнеса, отметили в пресс-службе.

По закону, контролирующий орган не имеет права без решения суда остановить деятельность предприятия. Если контролирующий орган выносит решение о применении других мероприятий реагирования по результатам проверок (например, о применение штрафных санкций, вынесении предписаний об устранении недостатков и тому подобное), то он обязан обратиться в суд для подтверждения такого решения. Эти случаи будут установлены отраслевыми законами.

То есть, предприниматели освобождаются от обременительных процедур обжалования в судах принятых решений о наложении санкций, отмечается в сообщении. Такой подход вводится в действие с 1 июля 2013 года.

«Таким образом, с принятием закона предприниматели ограждены от применения к ним контролирующими органами неадекватных мер», - подчеркнули в пресс-службе главы государства.

Также законом отменяется внедрение нового направления экспертизы проектов строительства; органы пожарного надзора лишаются права принимать участие в проведении экспертизы проектов строительства, поскольку такая экспертиза осуществляется экспертными организациями; отменяется необходимость представления декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности относительно объектов строительства, которые введены в эксплуатацию, а также относительно объектов, на которые раньше органы пожарного надзора выдали соответствующее разрешение.

Данный закон упростит условия ведения бизнеса в Украине, и будет способствовать улучшению предпринимательского климата, будет стимулировать привлечение в экономику внутренних и внешних инвестиций, отмечается в сообщении.