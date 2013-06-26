Портрет Джейн Остин может сменить изображение Дарвина на 10-фунтовых купюрах

Портрет британской писательницы Джейн Остин может появиться на банкнотах достоинством в 10 фунтов стерлингов.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию Би-би-си, руководство Банка Англии пока не приняло такого решения, однако, если идея будет поддержана, то Остин станет третьей женщиной, чей портрет когда-либо размещался на британских купюрах.

"Остин была кандидатом на размещение на банкнотах в течение двух лет. Ее портрет может сменить портрет Чарльза Дарвина, она является главным кандидатом", - цитирует Би-би-си главу Банка Англии Мервина Кинга.

В конце апреля Банк Англии объявил, что портрет Уинстона Черчилля появится на банкнотах достоинством в 5 фунтов стерлингов в 2016 году. В настоящее время на банкнотах достоинством в пять фунтов изображен портрет гражданской активистки и автора тюремной реформы 19 века Элизабет Фрай. Еще одной женщиной, портрет которой размещен на купюрах, является королева Елизавета Вторая - ее изображение присутствует на банкнотах всех достоинств.

На двадцатифунтовых купюрах в Великобритании изображен один из идеологов современной экономики Адам Смит, на купюрах достоинством в 50 фунтов стерлингов размещены портреты Мэттью Боултона и Джеймса Уатта, внедривших паровые машины в текстильное производство.