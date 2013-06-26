ЕС перечислил Греции транш в 3,3 млрд евро для финансирования бюджетных нужд

Европейский фонд финансовой стабильности перечислил Греции 3,3 миллиарда евро кредита для финансирования бюджетных нужд, в том числе, по обслуживанию госдолга.

Срок кредита - 32 года. Эти средства являются второй частью одобренного в середине мая текущего года транша общим объемом 7,5 миллиарда евро.

Греция к настоящему моменту получила от ЕФФС 130,6 миллиарда евро из общего обещанного объема кредитов в 144,6 миллиарда евро, передает РИА "Новости".

Как сообщал УНИАН, валовой внутренний продукт Греции сократился в годовом выражении в I квартале 2013 г. на 5,6%. Сокращение, основанное на сезонных нескорректированных данных, было немного меньше, чем падение показателя в предыдущем квартале. В IV квартале 2012 года экономика упала на 5,7%. Всего по итогам 2012 г. экономика Греции сократилась на 6,4%. В 2011 г. снижение составило 7,1%.

В острой форме долговой кризис в Греции разразился в конце 2009 г., и с тех пор экономика страны сократилась уже на 25%, а уровень безработицы вырос втрое.

Читайте также:

МВФ признал, что условия предоставления финансовой помощи Греции были ошибочными