В среду рынки с большим рвением будут скупать доллар - эксперт

Основное внимание инвесторы в среду, 26 июня, сосредоточат на выступлениях официальных лиц: от Федрезерва США – Фишера и Лэкера – оба не обладают правом голоса в FOMC, но могут интересно высказаться относительно необходимости постепенного выхода из режима стимулирования экономики. По мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, вполне возможно, что рынки с большим рвением будут покупать USD, если Фишер и Лэкер поддержат позицию Бена Бернанке.

Как прогнозируют аналитики, EUR/USD может вернуться к тестированию поддержки 1,3070 с дальнейшей целью 1,30.

Для GBP/USD пока нет поводов для пробоя отметки 1,54, так как экономический фон выглядит слишком оптимистично.

Япония не публикует никаких интересных отчетов, так что все внимание участников рынка будет направлено на выступление представителей ФРС и рыночный настрой в отношении USD. Для USD/JPY ближайшей целью является 98,40 и далее 99,00.