ВВП Франции в I квартале сократился на 0,4%

Экономика Франции, по окончательным данным, уменьшилась в первом квартале текущего года на 0,4% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз национального статистического ведомства Insee.

Динамика по году совпала с прогнозами аналитиков и предыдущей оценкой.

Объем французского экспорта сократился за январь-март на 0,4%, импорт возрос на 0,2%. Расходы домохозяйств уменьшились на 0,1%.