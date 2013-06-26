Цены на золото рухнули до 33-месячного минимума на фоне позитивных статистических данных, которые увеличивают риск того, что Федерезерв решиться на снижение объемов стимулирующей программы, сообщают Вести.Ру.

Аналогичную динамику демонстрирует и серебро – цены на металл рухнули до минимумов августа 2010 года.

Стоимость одной унции золото снизилась до отметки $1,244 – минимального уровня с 13 сентября 2010 года. Фактически, с начала апреля цены стоимость одной унции золота снизилась на 22%, демонстрируя худшую квартальную динамику с 1920 года.

"Два гвоздя в крышку гроба для золота - это сильный доллар и ожидания, что программа количественного смягчения будет сокращена", - прокомментировал ситуацию на "медвежьем рынке" аналитик Fat Prophets в Сиднее Дэвид Леннокс.

Помимо этого давление на котировки золота оказывают прогнозы крупных банков, которые были пересмотрены за последние несколько недель в сторону понижения, среди которых банк Credit Suisse, который ухудшил прогноз по средней годовой стоимости драгметалла в текущем году до $1400 за тройскую унцию с $1580.

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