На открытии межбанка гривня укрепилась к доллару

В среду, 26 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США выросли - до 8,1330/8,1430 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли - до 10,6295/10,6445 грн/евро, по отношению к российскому рублю — также выросли, до 0,2473/0,2477 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3065/1,3067 (вторник — 1,3130/1,3132).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 июня, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1540/8,1610 грн/долл., к 12:00 - выросли до 8,1400/8,1435 грн/долл., к закрытию торгов — установились на уровне 8,1390/8,1450 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,7085/10,7195 грн/евро, к 12:00 - снова выросли, до 10,6855/10,6960 грн/евро, к закрытию — снизились, до 10,6860/10,7000 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились - до 0,2491/0,2495 грн/рубль, к 12:00 - выросли, до 0,2489/0,2493 грн/рубль, к закрытию — снова выросли, до 0,2485/0,2489 грн/рубль.