Азаров задерживается – смена «не выросла»

Азаров продержится на посту премьер-министра максимум до лета 2013 года, а на смену ему придет Сергей Арбузов – нынешний первый вице-премьер-министр. Такой прогноз давали ведущие политологи в преддверии выборов в Верховную Раду еще в 2012 году. Лето пришло, а «закат» Николая Яновича так и не настал. Не дождавшись реализации своих предсказаний, эксперты стали «продлевать» срок его работы над «покращенням». Одной из причин «долголетия» Азарова они называют «недозрелость» преемника, не исключая при этом возникновения «особого толчка» к его отставке ближе к осени, по истечению сезонного затишья на деловом фронте – летних отпусков. И «толчком», который, по мнению экспертов, вынудит президента пожертвовать верным соратником, якобы послужит подписание соглашения с Евросоюзом, что станет мощным бонусом для будущей карьеры нынешнего претендента на пост премьера. А чтобы покрасивей преподнести нового спасителя страны, Азарову также можно будет предъявить претензии по поводу состояния экономики Украины, которой, как никогда, предрекают скорый коллапс. Между тем, если рассматривать лишь экономическую причину увольнения Азарова, то в данном случае занять его кресло – откровенное самоубийство. И пойти на это может лишь «технический» ставленник, заранее рассчитывающий на кратковременность своего пребывания у руля правительства.

История «в кадрах»

В целом, отставку Азарова с завидной регулярностью прогнозируют с 2011 года, но особенно тема обострилась в преддверии выборов в Верховную Раду. Президент лично тогда подтвердил, что слухи не беспочвенные – правительство требует обновления для активизации реформ. И тут премьер и семь министров по итогам парламентских выборов прошли в ВР и написали заявления о сложении своих полномочий. Казалось бы, сейчас все и свершится – но, Азаров остался на своем посту. Послевыборная «чистка» Президентом завершилась для Кабмина «омолаживанием», ряды чиновников высшего ранга пополнились молодыми кадрами, среди которых как раз и находятся нынешние претенденты на должность премьера. Не удалось «свергнуть» Азарова и парламентской оппозиции, которая с треском провалила задуманное в апреле текущего года. Затем назначение нового премьера прогнозировали в мае. Ничего подобного не произошло. Но интрига остается. Азаров подыгрывает: говорит, мол, вечно премьером не буду, кому-то нужно передавать опыт…

Главными претендентами на премьерское кресло называют Сергея Арбузова (первого вице-премьера) и Александра Вилкула (вице-премьера). Но именно первому прочат «великое будущее».

Арбузова страна узнала после его назначения главой Нацбанка. Причем на то время он являлся самым молодым в Европе руководителем финансового регулятора. Затем, когда сел в кресло первого вице-премьера, его наделили мощными полномочиями – стал куратором основных финансовых потоков, возглавив аграрную политику, в том числе продовольственную, экономическое развитие, торговлю, социальную политику, все финансы, доходы и сборы.

На Арбузова делалась основная ставка. Он должен был «разморозить» сотрудничество с МВФ, решить насущные проблемы с регионами, а также выполнить еще одну функцию – обеспечить работу парламента в «правильном русле». Но, как видим, ничего из перечисленного выполнить не удалось. «Донор» продолжает раздумывать о выделении Украине транша (не исключено, что в следующем году Украина может получить долгожданную помощь МВФ, переговоры с которым продолжаются. И тогда весьма логично, что именно новый премьер и будет их распределять и осваивать, демонстрируя активную деятельнсть власти), региональные инвестпроекты «стоят мертвым грузом». Кстати, Президент, выступая на заседании Комитета по экономическим реформам, заявил, что представители экономического блока правительства не пойдут в отпуск, пока не приступят к реализации «замороженных» 800 инвестиционных проектов по развитию регионов. А о «плодотворной» работе парламента даже не стоит говорить, как он функционирует широко известно.

Арбузов – человек из окружения Президента. Стоит добавить, что мать первого вице-премьера - Валентина Арбузова в разное время занимала руководящие посты в различных банках Украины, последнее место работы – председатель правления Всеукраинского банка развития Александра Януковича - сына президента. Сам Арбузов тоже имеет хорошую финансовую практику, возглавлял «УкрБизнесБанк», чему способствовало высшее экономическое образование. Есть еще одна «тонкость» в его биографии - в 2005 году стал членом партии Виктора Ющенко «Наша Украина». Сейчас, вроде бы, беспартийный.

На должность премьера вполне подходит и Александр Вилкул. Ныне вице-премьер, в прошлом экс-губернатор Днепропетровской области, пришел в большую политику из бизнес-структур Рината Ахметова. Сейчас он возглавляет достаточно проблемную сферу – инфраструктуру, региональное развитие, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Все перечисленное тесно связано с бизнесом Ахметова. Как и трудовой путь Вилкула. Его выходец из Кривого Рога начал помощником машиниста экскаватора на Южном горно-обогатительном комбинате, а «производственную» карьеру завершил почетным президентом ЦГОКа и СевГОКа (2006-2010 гг.), почетным директором горнорудного дивизиона "Метинвест Холдинга" (с 2006 года). Являлся главой предвыборного штаба Партии регионов в Днепропетровской области. Своими политическими и чиновническими достижениями Александр Вилкул обязан отцу - Юрию Вилкулу, в прошлом мэру Кривого Рога, главе Днепропетровского облсовета, вхожему как в круг Ахметова, так и «пул» Президента.

Вилкул – человек публичный. Легко «держит камеру», частый гость политических ток-шоу. То есть, тоже вполне может занять кресло премьера, особенно с учетом «настойчивости» Ахметова. Но тогда возможен дисбаланс во власти, Янукович вряд ли на это решится.

По мнению политолога Виктора Небоженко, ни Вилкул, ни Арбузов не готовы стать премьером. «К тому же «семья», которую представляет Арбузов, еще не может выполнять олигархических функций, а Вилкул – человек Ахметова: но зачем Януковичу три года добиваться полной власти, чтобы потом ее передавать Ахметову. Вероятно, всплывет третья кандидатура, техническая», - прогнозирует эксперт.

Политолог считает, что «пока оба кандидата не нашли себя – нельзя быть и консерватором, и реформатором, и менеджером, и собственником одновременно. Это не подходит Януковичу, для которого премьер-министр должен выполнять задачу громоотвода – принимать на себя все негативы президентского руководства, считаться и с олигархами, и с государственным сектором. Ни Вилкул, ни Арбузов пока с этим не справятся. В данной ситуации Азаров оказался более выгодным. Причем в сентябре начнется обсуждение бюджета на 2014 год, выходит, ни один из кандидатов не имеет шанса занять должность премьера - автором бюджета является именно премьер-министр».

Политолог Вадим Карасев считает, что сейчас наиболее перспективным и реальным кандидатом является Арбузов, но ему еще рано занимать кресло премьера – зачем брать на себя весь негатив по поводу экономической ситуации. Поэтому Арбузову выгодно до 2015 года, до президентских выборов, чтобы Азаров нес всю ответственность на себе. «На самом деле сейчас Кабмином управляет тендем – Арбузов и Азаров. Они выгодны друг для друга. Азарову - так как он понимает, что пока Арбузов на готов на премьерство, то руководить экономикой будет исключительно сам. Если придет другой, то все пойдет прахом. А Арбузов осознает, что Азаров фактически «высиживает» для него место. Поэтому у них такая крепкая связка, они друг в друге нуждаются. Есть еще один кандидат – Вилкул, но это - боковой вариант, не центровой», - отметил эксперт.

"Технический" тоже устроит

Есть еще одни вариант. Азарова сменит третий кандидат - «технический», который возьмет весь негатив на себя, обеспечит продолжение «политики» власти по перекраиванию активов, протянет до транша МВФ. А пришедший ему на смену «настоящий» премьер сможет продемонстрировать оживление экономики, правда, на деньги донора. И это оживление будет как нельзя кстати при старте президентской кампании. «Технарь» будет выгоден и ЕС, который раздражен тяготением нынешнего премьера к Таможенному союзу во главе с Россией. Им может стать один из преданных губернаторов, или, к примеру, Андрей Клюев, трижды занимавший пост вице-премьера. Он - очень давний и верный помощник Януковича, но после коррупционного скандала на фоне нашей евроинтеграции его значимость немного ослабла. Сейчас он трудится в СНБО. Вероятно, до поры, до времени. Ведь не зря Янукович наделил Совет беспрецедентными правами.

Политолог Александр Палий считает, что «Януковичу нужно назначить главой Кабмина кого-нибудь из технократов, не коррупционного, который бы сказал – ну все, наелись, а теперь начнем работать. Технократов достаточно много – компетентные управляющие заводов, лучшие представители менеджмента крупных, пусть даже олигархических компаний. Найти такого человека не является супер-проблемой, их в стране около сотни. Но если кандидат снова будет из «своих», то позитива ждать не стоит. Думаю, это понимают и верхи. Президент заинтересован в эффективности работы экономики, ведь его позиции тоже стали бы мощнее».

Но кто бы ни был новым премьером, и когда бы это назначение не случилось, ожидать каких-либо позитивных перемен в экономическом плане не стоит. Президентское окружение в силу традиции не откажется от привычек все контролировать. Посему у правительственного руля в любом случае будет стоять «правильный» человек. Причем не молодой и не амбициозный, который не может стать конкурентом на будущих выборах. Кто-то типа Азарова – преданный, не мешающий «жить» и обеспечивающий «процветание». Именно вот такой кандидат займет премьерское кресло. В данном случае интересно другое - выдержит ли все это экономика Украины, доведенная до нельзя, будет ли ей под силу столь долго длящийся откровенный бардак.

Нельзя также исключать и тот момент, что следующий год – старт выборов Президента. В связи с этим назначение нового премьера в 2013 году может отложиться. Азаров «подтянет» экономику, завершит подготовку стажера, и в наилучшим виде преподнесет его украинцам (сформирует образ новичка по принципу «пришел и всех спасет»). Кстати, в Партии регионов заявляют именно о таком сценарии. Так, член фракции ПР Инна Богословская заявила в эфире телеканала ICTV, что допускает изменения в составе Кабинета министров весной 2014 года. Аргумент - для преодоления ряда негативных тенденций в экономике Кабмину необходимо предпринять срочные меры, «если этого не будет, думаю, что в начале весны будут очень сильные изменения в команде. И не только в правительстве, но и на уровне губернаторов».

А новый Кабмин продемонстрирует «душевное» состояние Януковича. Если его возглавит кто-то из окружения, к примеру, Ахметова, значит - президент пошел на компромисс и готов делиться с бизнес-структурами. А если у руля будет его человек, то гарант делает ставку только на себя.

Нана Черная (УНИАН)