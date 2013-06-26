Минфин ускорит упрощение налоговых отношений с Люксембургом

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству финансов активизировать подготовку соглашения об избежании двойного налогообложения с Люксембургом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Поручаю Министерству финансов ускорить подготовку соглашения об избежании двойного налогообложения с Люксембургом. Эта работа продолжается почти 10 лет», - сказал Азаров.

Контролировать работу по подготовке соглашения Азаров поручил первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову. Также Азаров поручил правительству создать совет делового сотрудничества Украина — Люксембург.

Как сообщал УНИАН, Азаров 24-25 июня находился с рабочим визитом в Люксембурге, где, в частности, принимал участие в 16-м заседании Совета по вопросам сотрудничества Украина-ЕС.

В ходе встречи Азарова с премьер-министром Люксембурга Жан-Клодом Юнке была достигнута договоренность провести украинско-люксембургский бизнес-форум, а также ускорить подготовку Соглашения об избежании двойного налогообложения.