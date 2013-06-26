Миндоходов намерено проверять налогоплательщиков виртуально

Министерство доходов и сборов Украины планирует с 1 января 2014 года ввести новый сервис для плательщиков единого налога, работающих на упрощенной системе налогообложения, суть которого в добровольной электронной – «виртуальной» проверке деятельности. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«Налогоплательщику достаточно будет за 10 дней сообщить в территориальные органы Миндоходов о готовности пройти такую дистанционную проверку», - отметили в пресс-службе.

При этом с 1 января 2015 года такой услугой смогут пользоваться все представители малого и среднего бизнеса, работающие по общей схеме налогообложения. А с 1 января 2016 года дистанционная, неплановая электронная проверка станет доступной всем категориям налогоплательщиков.

«Переход к практике электронных проверок, по оценкам специалистов Миндоходов, позволит не только повысить качество и эффективность налогового аудита, но и снизит административную нагрузку на налогоплательщика. Кроме того, это позволит сократить время на проведение аудита и сократить административные затраты как для бизнеса, так и для государства», - утверждают в Миндоходов.

Право на электронную проверку получат налогоплательщики, имеющие незначительный уровень риска и подавшие соответствующее заявление с указанием проверочных периодов (в которые ранее проверки не проводились), систем налогообложения и перечня налогов для проверки.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года Министерство доходов и сборов внедрило новый сервис - «Электронный кабинет налогоплательщика». Целью внедрения нового сервиса, предусмотренного распоряжением Кабинета министров Украины от 5 декабря 2012 года №1007, является расширение электронных услуг налоговых органов, улучшение качества обслуживания налогоплательщиков, обеспечение достоверной информации от налогоплательщиков и повышение уровня прозрачности и открытости деятельности налоговых органов.

Как не раз отмечали руководители Министерства доходов и сборов, переход от фискальной к сервисной функции является приоритетом в работе министерства на 2013 год.

По словам министра А.Клименко, 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.