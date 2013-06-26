С 1 июля функции регистрации предпринимателей перейдут к Укргосреестру

С 1 июля функции регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей перейдут от местной власти к Укргосреестру, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

Таким образом будет устранено двойное подчинение государственных регистраторов и регистрация будет осуществляться по единым стандартам на всей территории страны.

Как сказал министр юстиции Александр Лавринович на брифинге в Кабинете министров, с 1 июля будет устранена управленческая диспропорция: все государственные регистраторы будут находиться в единой централизованной системе с соответствующим контролем качества их работы, где бы они ни были – в районах, городах, областных центрах.

Министр сообщил, что в среднем еженедельно в Украине регистрируется 890 юридических лиц и 3130 физических лиц-предпринимателей.

С 1 июля государственная регистрация юридических лиц и физических лиц–предпринимателей будет осуществляться 581 регистрационной службой. Штатными расписаниями предусмотрено 1364 должности государственных регистраторов юридических лиц и физических лиц–предприниматели.

433 регистрационных службы уже размещены в помещениях горисполкомов и райгосадминистраций, в которых до 1 июля располагались государственные регистраторы исполнительных комитетов советов разного уровня; 111 службы размещено в помещениях регистрационных служб территориальных органов Министерства юстиции; 37 – в других помещениях.

На сегодняшний день государственная регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей осуществляется государственными регистраторами в исполнительных комитетах городского совета города областного значения или в районных, районных в городах Киеве и Севастополе госадминистрациях.

Методологическое и информационное обеспечение деятельности государственных регистраторов, а также государственный надзор за соблюдением государственными регистраторами законодательства в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей осуществляет Укргосреестр.

Как сообщал УНИАН, согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года) в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрирует порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.