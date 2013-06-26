Количество предпринимателей-«упрощенцев» с начала года выросло на 75 тысяч

Количество предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, с начала 2013 года выросло на 75 тыс. - до 1,17 млн человек, а объем уплаченных ими налоговых платежей на 71,4% - до 2,1 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Причем переход к упрощенной системе характерен как для физлиц-предпринимателей, так и для предприятий. В частности, по информации Миндоходов, на сегодняшний день в Украине работают 155 тыс. предприятий, использующих упрощенную схему налогообложения. Объем их налоговых платежей с начала года составил 722,1 млн грн, что на 58% больше прошлогоднего показателя, сообщили в Миндоходов.

В министерстве связывают рост количества «упрощенцев» с рядом мер по либерализации налоговой политики для малого и среднего бизнеса. «Причем в дальнейшем для малого и среднего бизнеса предусмотрено ряд новаций, направленных на дерегуляцию этого сегмента. В частности, в ближайшее время будут упрощены правила регистрации и взятия на учет плательщиков единого налога и НДС. А с 1 января именно «упрощенцы» первыми получат право на пользование новым сервисом – электронной проверкой», - отметили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе.

К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%.

Законодательными изменениями, вступившими в силу с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена. В частности, были введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев», ставки налога для которых составляют 5% и 7% соответственно.