"ПриватБанк" предоставил аккумуляторному заводу "Веста Днепр" 3,5 млн долл. кредита

"ПриватБанк" обеспечил крупнейшему украинскому производителю автомобильных аккумуляторов компании “Веста Днепр” (Днепропетровск) финансирование для закупки сырья, сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, кредитные средства в размере 3,5 млн долл., привлеченные предприятием в рамках программы постимпортного финансирования, будут направлены на закупку за рубежом свинца и свинцовых сплавов - основного сырья для работы предприятия.

Как сообщается, бесперебойные поставки сырья позволят обеспечить увеличение производства украинских аккумуляторов и расширение присутствия отечественной продукции на внешних рынках.

Справка УНИАН. Международная научно-промышленная корпорация «Веста» является крупнейшим производителем аккумуляторных батарей в Украине и входит в пятерку крупнейших производителей в Европе.

В состав группы компаний «Веста» входят: WESTA ISIC S.A. - холдинговая компания (Люксембург); ПАО «ВЕСТА-Днепр» - завод по производству аккумуляторов (Днепропетровск); ООО «ВЕСТА-ИНДАСТРИАЛ» - завод по производству аккумуляторов (Днепропетровск); ООО «Промышленные Энергетические системы» - складской логистический комплекс (Днепропетровск).

«ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).