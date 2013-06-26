США после 12-летнего перерыва вернули себе лидерство по привлекательности для инвестиций

15:08, 26 июня 2013
Финансы
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После 12 летнего перерыва США, потеснив Китай, вернули себе первое место в списке самых привлекательных стран для прямых иностранных инвестиции, который ежегодно составляет международная консалтинговая компания A.T.Kearney.

В исследование особенно отмечается повышение конкурентоспособности американского рынка труда и ослабление доллара, которое помогло улучшить экспортный потенциал страны, передает ПРАЙМ.

В сочетании с восстановлением рынка жилья и ростом добычи «нетрадиционных» нефти и газа, США смогли занять первое место в индексе, несмотря на все еще существующую неопределенность в финансовой политике и наличие значительного внешнего долга.

Что касается Китая, то двукратный рост стоимости рабочей силы с 2007 года, повышение транспортных расходов и курса юаня снизили его конкурентоспособность.

В пятерку самых привлекательных для ПИИ стран вошли также Бразилия, Канада и Индия.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Федеральная резервная система США приняла решение о постепенном сворачивании программы количественного смягчения (QE) в стране, что вернуло негатив на мировые рынки. На сегодня в целом внешний фон достаточно негативный. На заявлении главы ФРС США Бена Бернанке рухнул японский Nikkei на 1,66%. На фондовых площадках Китая наблюдается массовая распродажа активов и обвал котировок. Подобная ситуация и в еврозоне.

Крупные развивающиеся страны решили вместе работать над тем, чтобы ограничить влияние, которое сильный доллар США может оказать на их экономики на фоне планов ФРС свернуть масштабную программу стимулов.

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