ЕС хочет подстегнуть рост экономики Южной Европы

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Еврокомиссия работают над тем, как создать от 55 до 100 миллиардов евро новых кредитов, которые дадут возможность компаниям стимулировать рост в Южной Европе, сообщает Reuters cо cо ссылкой на объединенный доклад организаций.

Евросоюз стремится подстегнуть рост в Греции, на Кипре, в Италии, Португалии, Испании и Словении, чтобы эти страны смогли вернуть свои долги. Раскол между более экономически успешным севером и проблемным югом угрожает единству блока, а особенно 17 странам, входящим в еврозону. Лидеры блока надеются, что, получив обильные и дешевые кредиты, компании наберутся уверенности, чтобы ускорить наем и производство, и колеса экономики, таким образом, снова завертятся.

В нынешних условиях компании, расположенные на юге Европы, вынуждены платить в два-три раза больше за кредиты той же продолжительности, чем их конкуренты на севере. Например, согласно уровню процентных ставок в последнее время, кипрская фирма заплатит 70 тысяч евро за кредит в 1 миллион евро, а французская - только 21 тысячу евро.

Еврокомиссия и EИБ хотят использовать комбинацию гарантий по кредитам и секьюритизации с использованием структурных фондов на сумму 10 миллиардов евро из следующего долгосрочного бюджета ЕС, который будет действовать с 2014 по 2020 год. В их объединенном докладе перечислены три варианта использования 10 миллиардов евро таким образом, чтобы общая сумма, доступная для кредитования, была выше. Лидеры ЕС в четверг решат, какой из трех вариантов они хотели бы развить.